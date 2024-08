Villalba. Il sindaco vieta somministrazione di alcolici ai minori di anni 18

VILLALBA. Con ordinanza sindacale è stato disposto dal sindaco Maria Paola Immordino, per motivi di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, nell’intero territorio comunale fino al 19 agosto il divieto di vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica.

Inoltre è vietato a chiunque portare su pubblica via bottiglie, bicchieri di vetro e lattine o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale; c’è anche l’obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica e di altro, che non dovranno essere abbandonati.

Inoltre c’è anche l’obbligo, prima della chiusura dell’attività, di effettuare un’accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie; rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata; infine è vietata la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18.