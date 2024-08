Sommatino. Servizi sociali. Entro il 2 settembre vanno presentate domande per i progetti di Vita Indipendente

SOMMATINO. E’ in atto la selezione per la realizzazione di Progetti di Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. Il Distretto Socio Sanitario n.8 Caltanissetta ha diffuso un bando di selezione per la realizzazione di Progetti di Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità.

Alleghiamo al seguente post l’avviso emanato dal Distretto Socio Sanitario e l’istanza, che dovrà essere presentata entro il 02 Settembre 2024, presso gli uffici comunali di residenza del Distretto socio sanitario n.8. La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica di cui all’allegato – “Domanda di ammissione – Progetto individualizzato per la “vita indipendente”, parte integrante e sostanziale del presente avviso.

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte secondo le indicazioni contenute, accompagnate dalla documentazione richiesta e debitamente sottoscritte

L’ istanza dovrà essere corredata da:

1) copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

2) verbale della commissione attestante la disabilità grave ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge n.104/92, da presentare in busta chiusa;

3) Nei casi di persone disabili rappresentati da terzi, copia del provvedimento di nomina.

4) certificazione ISEE in corso di validità ai sensi della normativa vigente;

5) preventivo ausilio domotica (se previsto).

Per qualsiasi informazione rivolgersi all”Ufficio Sevizi Sociali.