Sicilia. Spaccio di droga a Salina, un arresto

Spaccio di droga sull’isola di Salina, alle Eolie. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un messinese di 35 anni. Nella sua casa, nascosto nei mobili della cucina, i militari hanno trovato e sequestrato oltre 23 grammi di Mdma, di cui 19 grammi in cristalli, e 4 grammi suddivisi in 7 pasticche, oltre ad una modica dose di hashish, oltre a materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento e la lavorazione della droga. L’uomo è stato condotto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.