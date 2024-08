Santa Caterina. Il 17 agosto Ramella presenta il suo libro “Pillole di umorismo” e propone le sue gags ai suoi concittadini

SANTA CATERINA. E’ in programma il 17 agosto la presentazione del libro “Pillole di Umorismo” di Salvatore Di Martino, in arte Ramella. Caterinese doc, comico di fama nazionale appartenente alla storica scuola di Macario, nella sua lunghissima carriera vanta esperienze di spettacoli come showman. Famoso il suo personaggio di Mandorlo, molto conosciuto perché presente sia nella popolare trasmissione “Insieme” che su “Striscia la Notizia”.

Ramella ha accolto l’invito del sindaco Giuseppe Ippolito di esibirsi e presentare il suo libro. La serata sarà quella dedicata alle “Risorse del Territorio” che si svolgerà, con inizio dalle ore 21, presso la Villa Castelnuovo. Ramella si concederà ai suoi concittadini con una gustosa parentesi fatta di gags ed evoluzioni comiche; poi la successiva presentazione del suo libro. Un doppio omaggio che il comico ha voluto fare alla “sua” Santa Caterina. Salvatore Di Martino, oggi settantenne, ha frequentato l’Accademia di Arte drammatica a Roma nei primi anni ’70, è stato allievo del grande Erminio Macario, ha lavorato presso il Bagaglino di Roma e il Derby di Milano, ha anche preso parte come mimo al Festival di Sanremo nel 1981, ha collaborato con Antenna Sicilia, ha partecipato a numerose tournée in ogni parte del mondo.