Sanità. Siracusa, al via lo screening gratuito dell’epatite C

E’ in corso la nuova campagna di screening organizzata dall’assessorato regionale della Salute contro il virus HCV responsabile dell’epatite C. Lo screening HCV è effettuato con l’intento di rilevare le infezioni ancora non diagnosticate, migliorare la possibilità di una diagnosi precoce, avviare i pazienti al trattamento e interrompere la circolazione del virus impedendo nuove infezioni. Il centro gestionale screening dell’ASP di Siracusa ha provveduto ad individuare la popolazione target della provincia (nati dal 1969 al 1989) per l’invio delle lettere di invito a sottoporsi al test. Il test è gratuito e non necessita di richiesta medica.