San Cataldo. Nella Casa di Cura “Regina Pacis” eseguite le prime prostatectomie con il sistema di chirurgia robotica Versius

SAN CATALDO. Le prime prostatectomie robotiche con il sistema Versius sono state eseguite con successo dal Prof. Stefano Gidaro, dal dr. Francesco Vacirca e dalla dr.ssa Carla Cammarata presso la Casa di Cura “Regina Pacis” a San Cataldo.

“Eseguire queste prime procedure in assoluto in Italia del Sud con il sistema Versius di CMR Surgical è un punto culminante nella nostra esperienza nel trattamento del tumore della prostata – ha affermato il dr. F. Vacirca, Responsabile dell’U.O. di Urologia – e credo che siamo ormai definitivamente entrati in una nuova era chirurgica”.

“Questo è un momento importante per la nostra Sicilia ed incredibilmente emozionante per me, e sono orgogliosa di averlo ottenuto qui in Casa di Cura “Regina Pacis” dove da anni tutti noi ci scommettiamo continuamente e dove non smettiamo mai di sognare” ha affermato la dr.ssa C. Cammarata, Urologa della Struttura e già Responsabile del modulo Fusion Biopsy. “Adesso, continueremo per questa strada per estendere ai pazienti i vantaggi della chirurgia robotica”.