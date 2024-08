San Cataldo. In piazza Calvario la Sand Art protagonista con Stefania Bruno nel ricordo di un “caruso” morto a 11 anni in miniera

SAN CATALDO. Sarà la sempre suggestiva piazza Calvario ad ospitare stasera 10 agosto alle 21,30 uno spettacolo evento davvero unico nel suo genere che avrà come protagonista lo spirito di Ciàula di pirandelliana memoria, il simbolo letterario dei tanti carusi che hanno consumato l’infanzia negata nel ventre della Sicilia gialla, dall’odore pungente, dal buio smorzato dalla tremula fiammella sanguigna di una vecchia lampada ad acetilene.

Lo spettacolo è quello che proporrà l’artista Stefania Bruno che racconterà con la sua sand art, l’arte di disegnare sulla sabbia, su un testo di Angelo La Rosa, la storia di un caruso morto il 3 marzo del 1893 alla tenera età di 11 anni all’interno della zolfara Persico, oggi recuperata e valorizzata fino alla fruizione per portare un raggio di luce in quell’abisso e dare la giusta memoria a questa civiltà mineraria, che per secoli ha coinvolto la comunità sancataldese.

Un evento che vuole essere non solo di grande valenza artistica, ma un doveroso ricordo di una memoria come quella della civiltà mineraria da consegnare alle nuove generazioni, per ridare dignità alle tante vite che con le loro spalle hanno fatto grande la Sicilia borbonica e l’Italia dopo l’Unità.