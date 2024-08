Palermo. Movida violenta, due giovani in ospedale

Movida violenta a Palermo. Scene che si ripetono ormai con frequenza nel fine settimana. Due le risse che, nella notte tra venerdì e sabato, hanno avuto come teatro le vie del mercato della Vucciria e piazza Fonderia alla Cala. Nel primo caso si sono scontrati due gruppi di giovani, una decina di persone in tutto. Sono volati calci e pugni. Registrati anche lanci di oggetti. Il bilancio è di alcuni contusi e un ferito a una mandibola finito al pronto soccorso dell’ospedale Civico. Tra i feriti anche un giovane a cui sono caduti dei denti per le percosse ricevute. Anche lui è finito in ospedale. Indagini sono in corso per identificare gli autori delle violenze.