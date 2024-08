Olimpiadi Parigi 2024. Brilla la stella di Alice Mangione: la velocista niscemese trascina la 4×400 alla finale olimpica

A Parigi brilla la stella nissena di Alice Mangione. La velocista niscemese ha letteralmente trascinato la staffetta della 4×400 mista alla finale olimpica: nell’ultima frazione, Alice ha entusiasmato il pubblico parigino e quello televisivo con una progressione esaltante che le ha permesso di conquistare il terzo posto finale nella sua batteria e di conquistare pertanto la finalissima olimpica in programma oggi 3 agosto alle 20,55.

Una vittoria che ha creato ulteriore entusiasmo e partecipazione sia a Niscemi che in ogni parte della Sicilia per un’atleta conosciuta ed apprezzata per la sua personalità forte ma anche per le sue doti che ne hanno fatto una delle colonne della Nazionale femminile di atletica leggera.

Una grandissima impresa, dunque, quella messa a segno da parte dell’atleta nissena, anche perché s’è trovata di fronte una concorrenza internazionale parecchio agguerrita. Alice Mangione, tuttavia, ha interpretato la corsa con grande personalità accedendo di diritto alla finale olimpica. Le altre frazioni sono state coperte da Edoardo Scotti, Luca Sito e Anna Molinari. Gli azzurri, per la cronaca, hanno concluso terzi dietro alle forti staffette britannica e olandese facendo fermare il cronometro sul tempo di 3’11’’59.