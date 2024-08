Notte di ferragosto funestata da una tragedia: a Licata 55enne muore annegato

Notte di Ferragosto funestata da una tragedia a Licata. Qui una persona di 55 anni, originaria di Campobello di Licata, è morta annegata nelle acque della Playa. A nulla sono valsi i soccorsi dei bagnini e da parte del 118.

Il cinquantacinquenne è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale San Giacomo D’Altopasso, ma gli interventi dei sanitari non hanno sortito gli effetti sperati in quanto l’uomo è deceduto. In queste ore la Polizia ha avviato le indagini per stabilire se la morte del 55enne sia da ascrivere ad un malore o ad annegamento.