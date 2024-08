Migranti: sei sbarchi a Lampedusa, arrivati in 86

Sei sbarchi con un totale di 86 migranti, nelle ultime ore, a Lampedusa. A intercettare i barchini sono stati militari delle motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Su uno c’erano 47 persone, tra gambiani, sudanesi, somali e guineani salpati, a loro dire, da Shabba in Tunisia. Sugli altri cinque natanti c’erano invece gruppi composti da 4 a un massimo di 13 tunisini. I quattro, partiti da Djerba, hanno riferito di aver organizzato in autonomia la traversata. All’alba all’hotspot di Lampedusa c’erano 410 ospiti, ma su disposizione della prefettura di Agrigento prima sono stati imbarcati 149 migranti, compresi 31 minorenni non accompagnati, sul traghetto di linea che sta viaggiando verso Porto Empedocle e poi altri 180 sul volo charter Alba Star, messo a disposizione dall’organizzazione internazionale per le migrazioni, diretto a Roma.