Gela. Siciliacque riduce la fornitura ai serbatoi di Caposoprano e Montelungo, Caltaqua rimodula la distribuzione in alcune zone

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato di aver dovuto ridurre le forniture idriche ai serbatoi di Caposoprano e Montelungo, nel territorio del Comune di Gela.

Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, consequenzialmente non potrà garantire oggi la programmata distribuzione alle utenze delle zone Marchitello, Caposoprano Basso e Fondo Iozza. Caltaqua renderà tempestivamente noto ogni ulteriore utile aggiornamento man mano che sarà reso disponibile.