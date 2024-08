Catania, sequestrato sul lungomare Ognina un camion dei panini per occupazione abusiva

E’ stato sequestrato da Carabinieri e Polizia locale e rimosso un ‘foodtruck’, un camioncino utilizzato per la vendita di panini e generi alimentari, che, secondo l’accusa, occupava abusivamente un’area di 17 metri quadrati di suolo pubblico in piazza Nettuno, sul lungomare Ognina di Catania, di proprietà del Comune. Il provvedimento è stato emesso dal Gip, su richiesta della Procura distrettuale, ed è stato eseguito dalla Polizia locale e da Carabinieri della compagnia di Piazza Dante e della sezione di Polizia giudiziaria della Procura. L’occupazione abusiva è stata contestata ai due titolari del ‘foodtruck’ che era in piazza Nettuno dal 2018. Durante l’operazione di rimozione del veicolo è stato inoltre accertato che per la preparazione degli alimenti veniva utilizzata acqua prelevata indebitamente dalla rete idrica cittadina tramite un allaccio abusivo. “La task force – si legge in una nota della Procura – composta da Carabinieri, Polizia locale, Vigili del fuoco e tecnici dell’Enel e della Sidra, ha provveduto prima alla messa in sicurezza dell’area, a causa della presenza di numerose bombole di gas e successivamente alla rimozione del furgone – trasf- trasportato in un’area comunale, delle strutture fisse e dell’allaccio abusivo, così consentendo di avviare la successiva fase di restituzione alla pubblica fruizione del suolo illecitamente occupato”.