Campionato Italiano Supersalita. Cassibba ottiene la sesta posizione nella classifica assoluta e il secondo posto in classe 2000

Ottima prova per Samuele Cassibba alla 59^ Rieti Terminillo, dove ha affrontato con grande motivazione e preparazione il sesto e penultimo round del Campionato Italiano Supersalita, con un buon sesto posto e secondo nella classe 2000.

Cassibba, al volante della Nova Proto V8 2000 Synergy, ha affrontato per la prima volta il veloce e tecnico tracciato di 13,45 chilometri, dimostrando notevole capacità di adattamento e una grande determinazione. Su un percorso dove la precisione e l’interpretazione erano fondamentali. Il driver comisano ha saputo esprimere al meglio il suo potenziale, facendo fermare il crono a 5’12.08 che gli è valsa la 6^ posizione della classifica assoluta ed il secondo posto in classe 2000. Adesso la sfida per il titolo è caldissima, si giocherà tutto il 1° di Settembre a Gubbio per l’ultimo round della Supersalita, al 59° Trofeo Luigi Fagioli.

“un circuito assolutamente tecnico, con esaltazione della velocità in salita” – ha commentato Cassibba a fine gara – “finalmente ho ritrovato la mia macchina in tutti gli aspetti: potenza, guidabilità, e anche per quanto riguarda quelle imperfezioni che ci avevano penalizzato ultimamente. Mi sento molto più fiducioso rispetto alle ultime due competizioni. Per la prima volta con questa macchina, nella gara a salita unica siamo riusciti a migliorarci ulteriormente rispetto le ricognizioni. Certo, avrei potuto fare di più limando qualche secondo, ma siamo stati tanto fermi in partenza, e qualche errore da parte mia c’è stato. Ora ci prepariamo per il rush finale a Gubbio, dove ci giocheremo il titolo. Pazienza e tenacia non ci mancano, e siamo pronti a dare il massimo nonostante i tanti sacrifici”-.