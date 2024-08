Caltanissetta, l’estate in carcere: attività a favore dei detenuti

Agosto è un mese assai particolare un po’ per tutti, tra caldo, ferie e scadenze. Ma diventa più pesante per i detenuti delle carceri. Proprio per questo motivo il Ministero della Giustizia ha inviato all’inizio dell’estate un avviso per incrementare le attività educative e trattamentali in modo da poter sostenere i detenuti in questi mesi più difficili. Mesi in cui il personale va in ferie ed educatori, psicologi e medici pur assicurando la presenza continua, sono in misura ridotta.

A sopperire a questa mancanza esistono volontari che animati da buon cuore donano delle ore del loro tempo e con la loro presenza riescono a dare sostegno e conforto ai reclusi. Anche a Caltanissetta presso la Casa Circondariale alcuni gruppi di volontari sono tuttora presenti con diverse attività per riempire le calde giornate di agosto con una “ventilata” di normalità. Il capo area educativa, il Dott. Stefano Graffagnino, collaborato dal Prof. Andrea D’Amico, hanno organizzato diversi cineforum e diverse partite di calcio per i due reparti presenti. A turno, gruppi di detenuti, sono stati interessati per dei momenti di riflessione tramite i cineforum, e altri momenti di svago con delle partite di calcio nel campetto presente all’interno dell’Istituto.

Il prof. D’Amico ha coinvolto diversi giovani nisseni in queste attività favorendo così la presenza di esterni che a titolo puramente di volontariato gratuito hanno allietato diverse giornate e hanno donato la loro presenza, contribuendo ad evitare che il caldo dell’estate porti disagio a chi non può permettersi un momento di relax in ferie o con la famiglia.

Questi momenti sono di fondamentale importanza per il trattamento educativo dei ristretti, perché percepiscono di essere considerati, di avere ancora un valore nonostante tutto, infondono speranza e donano alcune ore di spensieratezza, oltre a contribuire positivamente alla fase di reinserimento.

E questo solo grazie a dei giovani di buona volontà e agli Agenti di Polizia Penitenziaria addetti ai corsi Cassisi Giuseppe, Diforti Massimiliano e Castronovo Davide che coscientemente si sono presi a turno le ferie per assicurare anche la loro presenza e il corretto svolgimento delle attività in sicurezza e tranquillità.

Un ringraziamento speciale va ai giovani: Adama Sawane, Giuseppe Pilato, Zaikh Khaled, Coulibaly Youssouf, També Alessio, Mattia Spilla, Gabriele Pernaci, Andrea Abbate, Matteo Marino e Giuseppe Montagna.