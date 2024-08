Caltanissetta. Il 29 agosto riprende l’attività del Risiko Club

CALTANISSETTA. Con le semifinali del XVI° torneo riprende l’attività del risiko club nisseno presso Eclettica Street Factory. Alle ore 21 i semifinalisti si scontreranno divisi in quattro tavoli. Questa la composizione dei tavoli: I° tav. Giorgia MOSCARELLI, Aurelio MAZZE’, Claudio LOMBARDO, Marcello CANDURA. II° tav. Calogero Ranieri MAIRA, Manuel CARAPEZZA, Alessia PINZINO, Salvatore GIAMBRA. III° tav. Rosa PILLITTERI, Michele PECORARO, Giancarlo CIULLA, Alessio SANSONI. IV° tav. Gabriele TASCHETTI, Andrea KISWARDAY, Maurizio GIUNTA, Mariella BRUCCULERI,

I rispettivi vincitori accederanno alla finale di giovedì 5 settembre. Alla fine di questo torneo si definirà la composizione della squadra, che sarà composta da sei giocatori/giocatrici, che rappresenterà RCU di Caltanissetta al XVII° campionato Nazionale a Squadre, riservato ai Risiko Club Ufficiale di tutt’Italia, che avrà luogo a Bologna dal 18 al 20 di ottobre.

I nisseni sono tra i favoriti visto il risultato dell’anno scorso che li ha visti arrivare in seconda posizione. “ Sarà una bella esperienza che il nostro club affronta per la terza volta- dichiarano dal direttivo del Club- nel 2022 arrivammo decimi, nel 2023 secondi ora andiamo a bologna convinti di portare a casa un buon risultato. In ogni caso sarà una bella festa, anche per i più giovani che faranno parte della squadra”.