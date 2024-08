Calcio giovanile. Aperte le iscrizioni alla Scuola Calcio della Nissa

Sono aperte le iscrizioni per la nuova stagione della Scuola Calcio della Nissa. L’avvio è per il 2 settembre, ma prima di questa data l’appuntamento per vecchi e nuovi iscritti è fissato per giorno 28 agosto, alle ore 16, presso lo stadio “Tomaselli” (studi medici) per le rituali visite mediche che daranno il “visto” per essere arruolati per sostenere allenamenti e partite.

Nel frattempo cresce la voglia di tornare a giocare, di divertirsi insieme e di scendere in campo con la maglia biancoscudata con la stessa passione che appartiene ad ogni giovane e che in passato ha visto emergere diversi talenti del calcio nisseno. Un percorso formativo e tecnico in costante sviluppo, anche alla luce della sempre maggiore adesione. Per questo, in vista della stagione sportiva 2024/25, la Nissa ha deciso assicurare tecnici e istruttori sempre più qualificati che seguiranno in prima persona la crescita dei bambini nel corso dell’anno.

Da sempre, per il Responsabile Alessio Sferrazza e il coordinatore Calogero Ottaviano il termine “Scuola Calcio” significa gioia ma anche un percorso partecipativo con ogni bambino/a, perché possa apprendere il più possibile divertendosi con i suoi compagni e allenatori. La possibilità di accedere alla Scuola Calcio è riservata a bambini/e nati tra il 2012 e il 2019. Gli iscritti avranno la possibilità di partecipare nel corso della stagione sportiva a campionati e tornei che si svolgeranno su tutto il territorio provinciale e regionale, mentre i più piccoli prenderanno parte ad amichevoli ed a prestigiosi tornei.

Per informazioni è possibile chiamare ai seguenti numeri di cellulare: 393687561233 (Ottaviano), +393273647270 (Niccoli) e +393296088641 (Amico).