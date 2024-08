Boom di iscritti al 3° Autoslalom Città di Ucria con 135 adesioni alla gara andrà in scena il 31 agosto e 1° settembre sui monti Nebrodi

Il 3°Autoslalom Citta di Ucria è già un enorme successo. La gara, organizzata da Misilmeri Racing e Asd Ucria Racing, che sabato 31 agosto e domenica 1 settembre andrà in scena sul meraviglioso palcoscenico dei Nebrodi. ha fatto segnare con 135 unità il record di adesioni con tanti piloti di eccellenza in corsa per la vittoria assoluta e per il successo delle classi.

Una entry list di alto livello con un gran numero di big, molti dei quali vincitori in stagione. Agguerrita la pattuglia delle Sport Car del Gruppo E2SC fra cui spicca il prototipo GMG. 2000 dell’esperto trapanese Andrea Raiti, pilota dal Palmares immenso.

Con le Radical SR 4 1600 due protagonisti della stagione in corsoe di tante battaglie passate, l’inossidabile, presidente della Trapani Corse Nicolò Incammisa e il messinese di Torregrotta Giovanni Greco vincitore nell’ultimo weekend allo Slalom Quota 1000 sull’Etna.

Poker di protagonisti in classe 1400 con la sorpresa di trovare un altro forte torrese, Domenico Gangemi per la prima volta, il pilota su una Radical Sr 4 con i colori della scuderia Phoenix. Stessa vettura, ma con le insegne Nebrosport, per il vincitore di Salice Leo Santi ed a completare la classe Rosario Testa della Giarre Corse con la versione Prosport della biposto e Sergio Bertolami della Puntese Corse con il prototipo P.R.C.

In 1150 occhi puntati sul catanese di Adrano Domenico Polizzi, vincitore della scorsa edizione dello Slalom di Ucria con la Elia Avrio St 09 e Salvatore Avellino con la Bulla Sport.

Ben 6 le monoposto che daranno battaglia fra i birilli della competizione messinese. Si distingue fra questi il già campione Tricolore, agrigentino di Sciacca Antonino Di Matteo, unico in 1400 con la versione C8 della Gloria, mentre tutte le altre sono le apprezzate B5, con in cima dall’alto della posizione di leader di campionato, l’altro saccense Salvatore Catanzaro e subito dietro il trapanese di Mazara Giuseppe giametta anche lui a segno nel 2024 ad inizio stagione . Chance di Top Ten per gli altri “formulisti” Roberto De Mariano, Gabriele Di Bartolo e Rosario Montalbano. Assolo di Luca Giuseppe Radici con l’agile tubolare Kart Cross del Gruppo VST.

Attenzione anche alle estreme vetture di gruppo E2SH , fra cui la Fiat 126 motorizzata 1400 Honda di Francesco Raciti e ancora le 1150 una Fiat 500 per Paolo Midiri, le altre 126, motorizzate Suzuki di Orazio Fallico e Salvatore Giunta e la Peugeot 106 di matteo Ruggeri. Fanno classe a sé i “ Catalano” Pietro e Gianfranco con gli Spettacolari Chevy Yamaha 900.

Tre i protagonisti del Gruppo P ed in particolare della classe P1 con la prima dama in elenco Katia Di Dio al via con la sua fiat 127, che sfiderà Luigi Santonocito con la A.112 e il forte Emanuele Campo con la Fiat 126 della Drepanum Corse.

Molto ricco anche il Gruppo E1 con 9 vetture con motore moto e 1400 e 6 da 1150 C.c , mentre sono 16 le vetture “tradizionali” con in evidenza le 2000 a marchio Renault Clio di Marco Gammeri e Giuseppe Messina.

Si annunciano sfide accese anche fra le vetture di gruppo Slalom Speciale: immancabile uno dei padroni di casa Alfonso Belladonna con la Fiat Uno Turbo, come Biagio Meli e a completare la S7 Fabio Ferro.

Tanti i nomi interessanti di driver già campioni nelle altre classi: Francesco Pirri con la Fiat 127 e Rosario Rattenuti con la Autobianchi A.112 in S.3 e Andrea Armanno, bravo pilota e titolare della omonima scuderia Andrea Armanno su Fiat 126.

Tre la bicilindriche di classe 700 Gr5 con le Fiat 500 dove farà da lepre l’Under 23 Sebastiano Fiore. In cifra tonda con 20 protagonisti il gruppo A, dove sono molti i piloti capaci di prestazioni sempre di spicco come Alessio Truscello con la Peugeot 1400 o Matteo Salpietro con la 1600 come l’alfiere della CST Sport campione Rally Alessandro Casella.

Saranno le Renault Clio Williams, in virtù della cilindrata maggiore 2000 le protagoniste del gruppo N, con nomi del calibro di Mario e Michele Radici, Claudio Giamboi e la presenza della seconda “Dama” Alice Gammeri. Sicuramente interessanti anche le classi 1600 con l’altro locale Carmelo Cugno su una delle tante Peugeot 106, come i fratelli Tirintino, Mattia e il più giovane ( under 23 Federico. Un totale di 22 vetture fanno del gruppo N, quello più numeroso, mentre 20 sono le vetture iscritte in gruppo Racing Start con 11 plus, fra cui l’altro locale Carmelo Cugno, il forte Dario Salpietro e il giovane Mirko Sottile. Partiranno per primi i protagonisti con le auto Storiche, a scattare per primo Giuseppe Sardo Ferrara con la BMW 2002 da 2000 dell’ ASPAS dietro di lui Salvatore Rizzo su A 112 e 2 Fiat X 1/9 per Massimiliano ortolano e Massimiliano Ciarcià

L’appuntamento per tutti piloti e appassionati ad Ucria sabato pomeriggio 31 agosto, quando la manifestazione entrerà nella fase sportiva con gli accrediti e le verifiche tecniche, in attesa del clou agonistico della domenica.