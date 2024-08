Ancora un colpo di mercato per la Nissa: preso dalla Cavese il giovane difensore centrale Ignazio Natale (2006)

Il mercato della Nissa non è ancora finito. Dalla Cavese in prestito è infatti arrivato nelle ultime ore il giovanissimo, classe 2006, Ignazio Natale. Il difensore centrale la scorsa stagione ha vestito la maglia della formazione Primavera del Catanzaro. Alto 1,90, piede destro, oltre a quello di centrale difensivo, Ignazio e’ anche in grado di ricoprire il ruolo di terzino destro.

Il giovane è già arrivato a Caltanissetta ed ha firmato il contratto che lo lega alla NISSA F.C. per la stagione 2024-2025. Già stamani s’è aggregato alla squadra svolgendo il primo allenamento agli ordini di mister Nicolò Terranova.

“Ho scelto una grande società siciliana -ha detto entusiasta il neo biancoscudato dopo la firma- che ha un progetto importante e che vuole raggiungere obiettivi prestigiosi. Ai tifosi dico che onorerò questa maglia sin dal primo momento che entrerò in campo. Ho sentito che questa piazza -ha concluso – e’ molto calda e passionale, mi troverò sicuramente a mio agio, non vedo l’ora di cominciare”.