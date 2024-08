Alla Nissa il triangolare amichevole di Aragona: battuta 11-0 la Juniores del Gemini e 4-0 l’Aragona

La Nissa vince il Triangolare di Aragona in un test amichevole nel quale ha battuto i padroni di casa dell’Aragona 4-0 e la Juniores del Gemini 11-0. Al di la del risultato finale che lascia il tempo che trova, ad 8 giorni dall’esordio stagionale nei preliminari di Coppa Italia, per Nicolò terranova sono arrivati importanti elementi di valutazione a proposito della condizione psico fisica del gruppo.

Il 4-0 all’Aragona è stato firmato da due gol di Diaz e altrettanti di Rotulo. Il poderoso attaccante argentino ha fatto sentire la sua presenza sotto porta non solo in zona gol ma anche a supporto del gioco offensivo dei biancoscudati. Il fantasista, invece, ha confermato un pregevole stato di forma. Nel secondo allenamento congiunto, l’11-0 alla Juniores del Gemini ha visto protagonista sottoporta Gaston Semenzin con una cinquina. L’esterno offensivo argentino, al netto del valore dell’avversario, ha mostrato una condizione fisica invidiabile proponendo una vivacità in grado di incidere sia in fase realizzativa che in quella propositiva.

La goleada è stata completata da due gol di Diaz che, al pari di Rotulo autore di un gol, s’è ripetuto timbrando il cartellino del gol. Di Mansour, Galfano e di un prorompente Dalloro gli altri gol di un triangolare che ha permesso a Nicolò Terranova di aggiungere ulteriore minutaggio ad una Nissa che ora è chiamata alla fase di scarico per poi farsi trovare pronta all’atteso esordio di domenica prossima nel preliminare di Coppa Italia, in gara unica, al Tomaselli contro l’Enna (ore 18). (foto Giuseppe Greco)