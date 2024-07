Sutera. Il 29 luglio fornitura idrica assicurata tramite autobotte di Caltaqua per chi ieri non ha usufruito del servizio

SUTERA. A Sutera è successo che lunedì 28 luglio, per cause tecniche in corso di risoluzione e a causa dell’aumento delle utenze domestiche, oggi alcune abitazioni del paese non sono state raggiunte dal previsto servizio di erogazione idrica.

L’ Amministrazione comunale ha fatto sapere di essersi subito attivata al fine di sopperire alla odierna mancata fornitura idrica e le utenze che non hanno ricevuto il servizio idrico, saranno servite oggi a cura di Caltaqua ed a mezzo autobotte. Si chiede la responsabile collaborazione di tutta la cittadinanza al fine di ridurre i consumi ed evitare gli sprechi.