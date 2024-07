Siracusa. Tentata estorsione con metodo mafioso: 27enne arrestato

Su disposizione della Procura di Siracusa, la Polizia di Stato, ed in particolare la Squadra Investigativa del Commissariato di Augusta, ha tratto in arresto un 27enne per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. In particolare, il reato avrebbe avuto origine dal fatto che la vittima si era indebitata per svariate migliaia di euro a seguito di perdite a poker. L’indagato, creditore di tali somme, pur a fronte di parziali pagamenti effettuati dalla vittima, avvalendosi del metodo mafioso e vantando i propri legami con la mafia di Lentini e Catania, in più occasioni avrebbe preteso il saldo del debito minacciando anche di morte la vittima che sarebbe stata pronta a cedere la propria auto come saldo del debito. Intimorita dalle reiterate pretese e dalle continue intimidazioni mafiose, la vittima si è rivolta alla polizia. L’indagato, dopo le formalità d’ufficio, è stato condotto dalla Polizia nella casa circondariale di Cavadonna.