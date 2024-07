Santa Caterina. Emergenza idrica. Il punto del sindaco Ippolito: “Cittadini, nonostante le difficoltà, sono dalla vostra parte”

SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Ippolito ha fatto il punto della situazione relativa all’emergenza idrica in un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale. “Siamo in attesa del nuovo calendario dei turni di erogazione. Nonostante i ripetuti solleciti Caltaqua non è ancora nelle condizioni di elaborare e pubblicare il calendario aggiornato naturalmente per tutti i comuni della Provincia; ci siamo fatti promotori nel richiedere la pubblicazione di un quadro completo di tutti i comuni da parte di ATI (Ato Idrico) con l’indicazione delle quantità effettive erogate indicando anche la quota pro-capite”.

Il sindaco ha anche detto: “Stiamo collaborando col Genio Civile e Caltaqua per la verifica dei pozzi censiti nel nostro territorio per il reperimento di possibili fonti utili; stiamo tenendo alto il livello di attenzione sul diritto all’equità sulle quantità di acqua erogata da parte degli Enti preposti alla distribuzione e alla erogazione (Siciliacque, ATI e Caltaqua). Se riscontrerò comportamenti discriminatori del nostro comune non esiteremo a dimostrare il nostro deciso dissenso nelle sedi e nelle forme lecite”.

Il primo cittadino ha poi proseguito: “Come avrete già modo di verificare abbiamo regolamentato con avviso l’utilizzo della Fonte Fiumara utile per scopi zootecnici e per uso non domestico; abbiamo quasi completato i lavori di collocazione di 2 vasche di accumulo presso la Fonte Acquamara che sarà subito messa a disposizione degli utenti per scopi non potabili; riproponiamo la comunicazione già data in precedente post per suggerire ai cittadini le “buone pratiche” per il risparmio idrico, saranno stampate anche copie cartacee per una più capillare diffusione Appena acquisito il nuovo calendario (speriamo il prima possibile) ne daremo ampia e tempestiva diffusione”.

Ippolito, infine, ha espresso “ampia solidarietà sulle difficoltà gravi sopportate dai cittadini, sia da parte del Sindaco che di tutta l’ Amministrazione Comunale, voglio comunque augurarvi ancora una volta buona estate nella speranza che questa calamità passi al più presto! Sappiate che Sindaco e Amministratori sono dalla vostra parte nonostante le mille difficoltà”.