San Cataldo. Il 10 luglio alla Casa di Cura Regina Pacis Open Day “Chirurgia Robotica & Tumore della Prostata”

SAN CATALDO. Il Dr. Francesco Vacirca, ha promosso un Open Day “Chirurgia Robotica & Tumore della Prostata” in data 10 luglio presso gli ambulatori della Struttura, dalle 16 alle 19, in collaborazione con il Prof. Stefano Gidaro, Chirurgo Generale ed Urologo Specialista in Chirurgia Robotica.

Si effettueranno le prime visite su prenotazione, e sarà sufficiente telefonare allo 0934515201 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11,30 oppure scrivere una mail a urp@casadicurareginapacis.com. I posti disponibili sono 10.

“Questo Open Day – ha commentato il Dr. Vacirca – ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle più recenti opzioni chirurgiche utilizzate in casi di tumore alla prostata, come la chirurgia robotica che migliora la radicalità oncologica, la continenza e potenza sessuale post-operatoria. Grazie al robot, infatti, il recupero della continenza, cioè il controllo della minzione, è garantito nel 90%, quello della potenza sessuale nell’85%”.

“Il nostro principale obiettivo – commenta il dr. Giuseppe Virzì, Direttore Sanitario della Casa di Cura “Regina Pacis” – è ormai molto ben definito: migliorare l’accessibilità ai servizi erogati dalla nostra Struttura che fa già parte dal 2022 della Rete Siciliana dei Centri Specialistici per l’attuazione del PDTA del tumore della prostata, potenziare il livello di offerta terapeutica e diagnostica, migliorare la qualità della vita delle persone con tumore alla prostata e promuovere un’informazione consapevole tra la popolazione maschile su quello che è possibile fare per avere una migliore presa in carico del Paziente”.