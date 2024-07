San Cataldo. Giovane mentre passeggia in campagna scopre cagnolino finito in un pozzo: lo salvano i Vigili del Fuoco

SAN CATALDO. Storia a lieto fine per un cagnolino salvato dopo essere finito in un pozzo. E’ successo nelle campagne di San Cataldo. Qui un giovane, mentre passeggiava in aperta campagna, ha sentito per caso abbaiare dall’interno di un pozzo.

Con sua spiacevole sorpresa ha trovato un cagnolino, caduto dentro probabilmente da qualche giorno viste le condizioni. Il ragazzo ha prontamente allertato i Vigili del Fuoco che si sono attrezzati per recuperarlo. I vigili del fuoco si sono lodevolmente adoperati riuscendo nell’impresa di salvare il cane che, dopo essersela vista brutta, ha potuto tirare un sospiro di sollievo al pari degli stessi soccorritori.