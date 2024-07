San Cataldo. Emergenza idrica. Il PD: “Non c’è più tempo, la Giunta inizi a lavorare sul serio”

SAN CATALDO. L’emergenza idrica continua a tenere banco anche nel dibattito politico cittadino. Il Pd in una nota ha fatto sentire la sua voce politica al riguardo:

“Durante lo scorso Consiglio Comunale abbiamo chiesto al Sindaco chiarimenti su quanto accaduto il 15 giugno nel quartiere Cristo Re. Nonostante fosse prevista la distribuzione dell’acqua, nello stesso giorno è stata predisposta l’interruzione di energia elettrica. I cittadini, che ormai attendono disperatamente il proprio turno per avere l’acqua, non hanno potuto utilizzare gli elettrodomestici né riempire i serbatoi.

Tutto questo era facilmente risolvibile se solo il Sindaco avesse coordinato gli interventi, invece ha cercato di giustificarsi in Consiglio Comunale sostenendo che si trattava di lavori urgenti e che non si è potuto far nulla se non continuare a erogare l’acqua di notte.

Così i consiglieri del PD: “Se davvero erano tanto improcrastinabili i lavori sull’energia elettrica andava rivista tempestivamente la turnazione dell’acqua.Questo ha portato numerosi cittadini a non poter sfruttare quell’unico giorno di distribuzione dell’acqua perché senza luce. In una situazione di grave emergenza idrica ci aspettiamo soluzioni concrete e non la rassegnazione del Sindaco di fronte a eventi prevedibili e di facile risoluzione”.

Nel frattempo continuano i guasti alle condutture, l’ultimo ieri sull’Ancipa, che ha portato all’ennesimo blocco della distribuzione e al rinvio dei turni previsti. È passata una settimana dall’incontro pubblico in cui ci siamo detti disponibili per trovare insieme soluzioni da fonti alternative e a lottare nelle sedi opportune a Palermo e Roma, ma ancora il nulla da Palazzo delle Spighe. Avevamo anche chiesto una migliore informazione e invece continua un inspiegabile silenzio sui canali ufficiali. Non c’è più tempo, la Giunta abbia uno scatto d’orgoglio e inizi a lavorare sul serio”.