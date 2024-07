Riesi. Entro il 5 agosto va prodotta la certificazione Isee per ottenere agevolazione su servizio di mensa scolastica

RIESI. L’amministrazione comunale ha reso noto che, per poter usufruire delle agevolazioni legate al pagamento del servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2024/2025, gli utenti dovranno presentare l’attestazione Isee al Comune entro e non oltre il prossimo 5 agosto.

Il beneficio al quale le famiglie, anche per il nuovo anno scolastico, avranno diritto, sarà calcolato in base alla fascia di appartenenza stabilita dalla fascia Isee di riferimento.

Per questo il Comune ha invitato la cittadinanza a produrre per tempo l’attestazione Isee per aver diritto alle agevolazioni sui costi del servizio di mensa scolastica per il nuovo anno.