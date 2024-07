Rassegna stampa. Oggi il primo consiglio comunale, Tesauro chiede alla coalizione i nomi degli assessori

Quella di ieri è stata una mattinata di intenso lavoro per il nuovo sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, durante la quale – alla vigilia della prima seduta del nuovo Consiglio comunale che avrà luogo stasera – assieme al consigliere Guido Carciopolo Del Popolo ha voluto incontrare dapprima il segretario generale dell’ente Calogero Ferlisi e poi i dirigenti Giuseppe Intilla e Claudio Bennardo per conoscere gli adempimenti amministrativi importanti di cui dovrà occuparsi nei prossimi giorni.

Resta però “ancora in ballo” la questione della nomina degli assessori che andranno a comporre la sua Amministrazione. Al fine di arrivare ad una decisione definitiva, Tesauro in mattinata ha voluto anche scrivere ai responsabili dei partiti della coalizione che lo ha sostenuto per conoscere le loro indicazioni sui nominati di coloro che andranno a comporre quello che è diventato un vero e proprio “puzzle” per la nuova Giunta.

Ciò proprio per definire, con il conforto dei dirigenti dei partiti alleati, una vicenda che nelle ultime ore ha fatto registrare non pochi “mal di pancia” tra quanti desiderano fare parte del nuovo esecutivo; e questo a prescindere da quanti sono stati di fatto designati, e cioè Calogero Adornetto e Guido Carciopolo Del Popolo (per Forza Italia), Gianluca Bruzzaniti che potrebbe andare a ricoprire la carica di presidente del Consiglio, e Toti Petrantoni (per Fratelli d’Italia), Giovanna Candura che per la lista “Riprendiamo il Cammino” potrebbe andare a fare il vicesindaco. Il sindaco comunque deve ancora acquisire la designazione degli altri partiti della maggioranza, ed in particolare da Lega-Udc (l’assessore dovrebbe essere Oscar Aiello), della Democrazia Cristiana (che dovrebbe indicare Tilde Falcone). C’è però da valutare ancora le richieste di “Noi Moderati” i quali, considerato i risultati positivi ottenuti, chiedono di avere in Giunta tre assessori, ma questa è una possibilità che Tesauro al momento non sembra volere accogliere. Per questo sarà importante capire come il gruppo dei tre consiglieri (Mannella, Mazza e Piscopo) della lista che fa capo a Massimo Dell’Utri si comporterà quando ci sarà da votare durante la seduta di stasera. Infatti c’è da scegliere, oltre al nuovo presidente del Consiglio ed il suo vice, anche i componenti della Commissione elettorale. «Chiederò la collaborazione – ha annunziato ieri Tesauro – anche dei consiglieri dell’opposizione, in maniera da lavorare insieme nell’interesse della città e di tutti i nisseni»