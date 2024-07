Rassegna stampa. Mancuso e la nuova Giunta «Gli accordi con i partner saranno tutti rispettati»

«I patti concordati con gli altri partiti che hanno sostenuto il nuovo sindaco

vanno rispettati»: parole del deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso che di fatto nei mesi scorsi è stato l’artefice dell’alleanza tra tutti i partiti del Centrodestra nisseno che hanno sostenuto la candidatura e l’elezione del nuovo sindaco Walter Tesauro.

«Era quello il mio ruolo in quanto referente di Forza Italia – dice l’on.

Mancuso – per cui avevamo sicuramente una motivazione in più. Il risultato conseguito è stato soddisfacente, probabilmente si poteva fare anche di più vincendo al primo turno? Ci credevamo tutti, anche se sapevamo che poteva non accadere. Ora siamo pronti per la prima riunione del Consiglio comunale che si terrà mercoledì a Palazzo del Carmine alle ore 18 e con il sindaco Tesauro che intanto sta raccogliendo le disponibilità da parte degli alleati per quel che riguarda la composizione della nuova Giunta, che, più o meno, sarà composta dai rappresentanti dei partiti locali dei quali si è parlato sino ad ora».

«Saranno confermati – ricorda il leader provinciale degli “azzurri”, allontanando così tanti dubbi – quelli indicati sino ad ora, a cominciare da Calogero Adornetto di Forza Italia e Guido Carciopolo Del Popolo di “Azzurri per Caltanissetta”; poi ci sono Oscar Aiello per conto della Lega, Giovanna Candura di “Continuiamo così” che andrà a fare la vicesindaco, e Tilde Falcone, dirigente della Democrazia Cristiana. Sono stati indicati anche Gianluca Bruzzaniti e Toti Petrantoni per Fratelli d’Italia, partito che dovrà

scegliere anche il nominativo che dovrà essere proposto come presidente del Consiglio comunale. Chi potrebbe essere? Ancora non è stato deciso, e probabilmente ne dovranno parlare anche con gli altri due consiglieri eletti che sono Alessandra Longo e Michele Genovese». Rimangono da assegnare i posti in Giunta dei rappresentanti di “Noi Moderati”… «Siamo in attesa che ci diano i nominativi in sostituzione di Saverio Romano e Angelo Fasulo, e saranno due, così come concordato precedentemente – dice l’on. Mancuso –. Vogliono un terzo assessore? A me non risulta, credo comunque che non abbiano motivo per chiederne un terzo, poiché non sarebbe nei patti, anche perché gli assessori in Giunta sono in tutto nove. Il mio compito comunque si è esaurito con il ballottaggio, ora è giusto che i contatti con gli altri alleati avvengano con il sindaco Tesauro, anche perché è quello che dovrà assegnare le deleghe agli assessori designati. Stiamo rispettando i tempi previsti e spero che trovino l’intesa prima possibile, anche perché c’è l’esigenza di cominciare a lavorare seriamente. Il sindaco infatti in questa prima settimana si sta impegnando da solo per affrontare diverse emergenze, per cui è necessario circondarsi di assessori a cui affidare le deleghe e che siano in grado di mettersi a lavorare prima possibile…».

«C’è da sottolineare –aggiunge l’on. Michele Mancuso – che sin dai primi passi compiuti si sta vedendo un sindaco attento ed impegnato, che da subito sta affrontando le necessità più impellenti della città, a cominciare dal problema della siccità e ha già ottenuto la disponibilità di una nuova

autobotte da parte della Protezione civile regionale per dare un aiuto al settore agricolo e ha richiesto la mappa delle risorse idriche e naturali esistenti nel territorio cittadino; so poi che domani parteciperà a Palermo ad una riunione dell’Anci Sicilia per avere su questo problema un confronto con gli altri sindaci. Per questo il sindaco Tesauro è intenzionato a nominare prima possibile i nuovi assessori poiché c’è da programmare anche l’attività futura della Giunta, che già nelle prossime settimane dovrà anche occuparsi della riapertura delle scuole, organizzare il “Settembre Nisseno” e di tanto altro. Le deleghe da assegnare dovranno poi essere anche compatibili con le professioni e le competenze degli assessori. Io comunque ho grande fiducia in Tesauro, perché so che è un grande lavoratore, una persona seria ed onesta».