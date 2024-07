Rassegna stampa. Caltanissetta, Si alzano le saracinesche di sei locali da tempo sfitti: «Un vero cambio di passo»

Entusiasmo in centro storico. Nei pressi del Municipio sarà realizzata la mensa universitaria, è già aperta una palestra.

Saranno presto rialzate le saracinesche in 6 locali del centro storico

cittadino da tempo chiusi e abbandonati per la cessazione dell’attività

prevalentemente commerciale che prima vi è stata svolta.

Le saracinesche saranno riaperte perché i 6 locali riprenderanno a svolgere attività: per 4 di essi tornerà ad essere commerciale mentre in un altro sarà istituita la mensa universitaria e nell’altro ancora sarà aperta una palestra sportiva.

Sono i locali che si trovano nel tratto del corso Vittorio Emanuele compreso tra la via XX Settembre e la piazza Garibaldi e nel corso Umberto di fronte la sede del Comune.

Il tutto avverrà nell’arco di pochi mesi, possibilmente nel prossimo autunno che è alle porte, ma sicuramente prima di Natale, perché tutto è già stato predisposto e bisogna soltanto sistemare i locali per la ripresa dell’attività.

Intanto uno dei 6 locali è già stato riaperto. E quello dell’ex Chicco nel quale è stata istituita la palestra sportiva che è stata pure inaugurata.

La mensa universitaria sarà realizzata nei locali dell’ex pasticceria

Romano – di fronte la sede municipale – e sarà riservata agli studenti del consorzio universitario.

I quattro negozi commerciali che saranno riaperti sono: una profumeria nell’ex rivendita di dischi a metà del tratto del corso Vittorio Emanuele, un esercizio di abbigliamento nell’ex Mille Idee, una rivendita di oggettistica per la casa e articoli di regalo nell’ex Oltre e un esercizio di abbigliamento

nell’ex negozio Gruttadauria all’angolo del corso Vittorio Emanuele con la via XX Settembre che si trasferirà dalla via Rosso di San Secondo.

Le notizie sono state fornite con grande entusiasmo dal commerciante Antonio Gruttadauria di corso Vittorio Emanuele che è stato presidente del centro commerciale naturale “Centro Storico”.

«Sarà questo – ha detto Gruttadauria – l’avvio tanto auspicato della rinascita del centro storico dove i negozi rimasti aperti e ancora

operanti sono davvero pochi perché tutti gli altri sono stati costretti

a chiudere e a cessare l’attività».

E poi: «E’ questo un segnale di grande importanza che va accolto

con molta contentezza e soddisfazione e che fa sperare in una effettiva

ripresa del centro storico.

E’ augurabile che seguano altre aperture di qualsiasi genere per far

rivivere il centro storico e cancellare la desertificazione che purtroppo

c’è attualmente ma anche per dare coraggio a noi commercianti di resistere e mantenere ancora aperti i negozi che gestiamo». Infine: «Auguriamoci che sia effettivamente l’inizio di un nuovo corso e che le competenti autorità,

soprattutto quelle comunali, si adoperino con adeguate iniziative

per sostenere questo risveglio che tutta la città chiede».

Dopo la fuga dal centro storico e le tante saracinesche abbassate e

molti locali rimasti per mesi sfitti adesso c’è una nuova tendenza, ci

sono giovani pronti a scendere in campo e a investire nella città in

cui sono nati e cresciuti. Segno tangibile che traccia un solco importante

dal punto di vista sociale: c’è ancora chi crede in un futuro imprenditoriale in città e lo fa investendo forza e denaro in un centro storico che ha rischiato la desertificazione a causa di una crisi economica senza precedenti.

Ora il cambio di passo che i commercianti storici hanno accolto

con entusiasmo in una città che rischia la desertificazione occupazionale.