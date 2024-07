Rassegna “Favignana in musica”, pubblico incantato con i suoni e le atmosfere della “Belle Époque”

Sabato sera, presso l’ex Stabilimento Florio, si è svolto il quarto appuntamento della rassegna concertistica “Favignana in Musica”, organizzata dall’Associazione “Aegusea” Nuova Vincenzo Bellini con il patrocinio del Comune. Paola Giacalone, accompagnata al piano da Francesco Buffa, ha incantato il pubblico trasportandolo nelle atmosfere e nei suoni della Belle Époque. La serata è stata arricchita da aneddoti e racconti che hanno reso l’esperienza ancora più coinvolgente e apprezzata dagli spettatori. Gli artisti hanno espresso il loro ringraziamento agli organizzatori e all’Amministrazione comunale per aver dato loro l’opportunità di esibirsi in un luogo così magico e suggestivo. La rassegna musicale proseguirà oggi con un nuovo emozionante appuntamento.