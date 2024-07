Migranti. Maltempo a Lampedusa: stop agli sbarchi, 59 in hotspost

Le cattive condizioni meteo concedono una tregua a Lampedusa. Nella notte appena trascorsa, infatti, sull’isola non si sono registrati approdi. Gli ultimi a raggiungere la più grande delle Pelagie ieri sono stati 36 migranti, tra cui 17 minori, soccorsi nel Mediterraneo centrale dalla Louise Michel. Alla nave umanitaria, finanziata dall’artista Banksy, era stato inizialmente assegnato Pozzallo come porto di sbarco. Anche per loro, che arrivano da Siria, Egitto, Camerun, Costa d’Avorio, Somalia, Senegal e Pakistan, è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovavano al momento 59 ospiti. A causa del maltempo al momento non sono previsti trasferimenti.