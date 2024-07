Mette in atto la truffa del finto carabiniere nella casa di un’anziana, ma arrivano quelli veri e lo arrestano

Stava portando avanti con successo la truffa del finto carabiniere, ma alla fine sono arrivati i carabinieri veri e per lui si sono spalancate le porte del carcere. E’ successo ad Alcamo. Qui gli uomini dell’Arma hanno tratto in arresto un uomo di 49 anni, bloccato nell’abitazione di un’anziana mentre effettuava la truffa del finto carabiniere.

Poco prima i militari della compagnia di Trapani avevano fermato la figlia della vittima, visibilmente agitata, mentre a bordo della sua auto stava guidando contromano. La donna ha raccontato ai militari che il padre aveva avuto un incidente ed era grave in ospedale. La notizia era stata comunicata da un carabiniere che si trovava in casa della madre.

E’ stato sufficiente un rapido controllo per scoprire che incidenti in quel momento non s’era verificato alcun incidente per cui i carabinieri hanno compreso che era in atto la truffa del finto carabiniere. L’uomo è stato bloccato dopo che si era impossessato dei gioielli dell’anziana ed è stato arrestato. Il gip, infine, ha convalidato il fermo.