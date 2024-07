Impongono alla figlia di lasciare gli studi, la DC pronta a pagare la retta alla ragazza: “Venga approvata la nostra legge sul prestito ai giovani universitari”

“La Democrazia Cristiana, con il suo gruppo parlamentare all’Ars, si è

fatta promotrice del disegno di legge sul prestito d’onore per gli

studenti universitari.

Mai come in questo momento si sente l’esigenza dell’approvazione di

questa legge, anche alla luce di quanto accaduto ad una ragazza di

Lercara Friddi che, per anni, ha studiato di nascosto dai genitori che

non volevano che la giovane studiasse, arrivando anche a fuggire da casa

pur di poter proseguire il percorso universitario”. Lo dichiarano

Stefano Cirillo, segretario regionale della DC e Luciano Marino, sindaco

di Lercara Friddi.

“Se fosse già in vigore la legge da noi proposta nei mesi scorsi, questa

ragazza, che ha voglia di continuare gli studi, potrebbe utilizzare il

prestito e proseguire nel suo sogno. Pertanto, chiediamo, con forza,

l’approvazione della legge e non lasceremo sola la ragazza. La DC offre,

fin da subito, la disponibilità a pagare la retta universitaria affinché

possa continuare gli studi che ha deciso di intraprendere, malgrado il

dissenso dei genitori che certamente non vorranno aiutarla, auspicando

che a partire dal prossimo anno questa giovane possa utilizzare il

prestito d’onore per continuare gli studi.

Di questa vicenda va sottolineato il valore aggiunto, ovvero che la

ragazza di famiglia nord africana ha scelto, con forza, la cultura e lo

studio come percorso di integrazione nel nostro Paese, per costruirsi un

futuro di libertà e di speranza nella condivisione di tutte le libertà

che l’Italia consente”.