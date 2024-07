Il Leader di Sud Chiama Nord Cateno De Luca in Tour nelle Province Siciliane: l’11 luglio a Caltanissetta

Il Leader di Sud Chiama Nord Cateno De Luca in Tour nelle Province Siciliane: Organizzazione del Partito e Obiettivi Futuri

Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord, sarà impegnato in un tour delle province siciliane per discutere dell’organizzazione del partito e degli obiettivi futuri. Il tour avrà inizio mercoledì 10 luglio con una conferenza stampa a Palermo e proseguirà con vari incontri nelle altre province.

Calendario degli eventi:

Mercoledì 10 luglio:

Ore 10.30 – Palermo: Conferenza stampa presso l’Assemblea Regionale Siciliana (ARS).Ore 18.30 – Petrosino (Marsala): Incontro del coordinamento, comitati e tesserati della provincia di Trapani presso l’Hotel Baglio Basile.

Giovedì 11 luglio:

Ore 10.00 – Trapani: Conferenza stampa al Bar Catania Eighty Eight.Ore 15.30 – Agrigento: Incontro con la stampa, il coordinamento, i comitati e i tesserati presso l’Hotel della Valle. Ore 17.30 – Caltanissetta: Incontro con la stampa, il coordinamento, i comitati e i tesserati presso l’Hotel Ventura. Ore 19.00 – Enna: Incontro con la stampa, il coordinamento, i comitati e i tesserati presso l’Hotel Federico II. Venerdì 12 luglio:

Ore 9.30 – Siracusa: Incontro con la stampa al Bar Cristina.

Ore 11.30 – Ragusa: Incontro con la stampa, il coordinamento, i comitati e i tesserati presso l’Hotel Mediterraneo. Ore 15.30 – Siracusa: Incontro con il coordinamento, i comitati e i tesserati al “Valle di Mare Country Resort” a Fontane Bianche, Siracusa. Durante questi incontri, Cateno De Luca illustrerà la visione e gli obiettivi di Sud Chiama Nord, discutendo dell’organizzazione del movimento e delle strategie per il futuro.

Sarà un’importante occasione per confrontarsi direttamente con la cittadinanza, i coordinamenti locali, i comitati e i tesserati.

La prossima settimana, Cateno De Luca sarà anche a Palermo e Catania per completare il tour e il ciclo di incontri con i coordinamenti cittadini e provinciali.