Gela. Mare non inquinato, schiuma dovuta alla mucillagine algale

Non si tratta di inquinamento dovuto a schiume di origine chimica ma probabilmente di mucillagine algale che si è sviluppata a causa delle alte temperature.

A questa conclusione è giunto il Dipartimento Attività Produttive dell’Arpa dopo aver analizzato i campioni di acqua prelevati dai medici dell’Asp l’11 luglio scorso.

Dopo la segnalazione della Capitaneria di Porto i campioni di acqua di mare sono stati prelevati in tratti di mare di Butera e Gela ed inviati al laboratorio Arpa di Ragusa. Gli esiti analitici hanno mostrato l’assenza di tensioattivi anionici, ovvero sostanze utilizzate solitamente per detergenti chimici e domestici. Pertanto si ritiene che la natura delle schiume non sia di origine chimica ma si tratta probabilmente di alghe dovuta alle temperature elevate.

Ricordiamo che dal monitoraggio scientifico di Goletta Verde, eseguito dai volontari di Legambiente, i risultati certificati rilevano parametri microbiologici “entro i limiti”. Questo significa che lo stato di salute del nostro mare è buona. I prelievi sono stati effettuati nei punti dove è previsto il maggior afflusso di bagnanti.