Droga. Sequestrati 8 kg di marijuana a Catania

La Polizia di Catania ha sequestrato 8 chilogrammi di marijuana, a seguito di un controllo effettuato in via Capo Passero nel quartiere di San Giovanni Galermo. I poliziotti hanno da subito trovato 500 grammi di marijuana poi in un sottotetto in un’area comune, hanno trovato altri 7,5 chilogrammi. Dagli accertamenti è emerso che gli spacciatori utilizzassero il sottotetto per nascondere per la quantità più grande di droga, e lo utilizzassero come base di rifornimento. La droga avrebbe potuto fruttare circa 80mila euro. Gli agenti hanno anche identificato svariate persone che, non essendo residenti in quel quartiere, erano andati in via Capo Passero per comprare la droga.