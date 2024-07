Droga. Abitazione trasformata in piazza di spaccio a Palermo, 3 misure cautelari

Un’abitazione trasformata in piazza di spaccio, attiva h24 e con clienti fidelizzati. La Polizia di Stato ha eseguito tre misure cautelari a carico di altrettanti indagati ritenuti responsabili, in concorso, di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A fare scattare le indagini, avviate nel dicembre 2022 e andate avanti sino ad agosto 2023, sono state alcune segnalazioni anonime che indicavano il continuo viavai, sia di giorno che di notte, dall’appartamento in un complesso residenziale del quartiere Pallavicino. Grazie a servizi di osservazione e pedinamento gli agenti sono riusciti a scoprire che la casa era stata effettivamente trasformata in una piazza di spaccio di cocaina con fidelizzazione della clientela. Gli investigatori della Polizia, anche grazie all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza installato nella zona, sono riusciti a ricostruire numerosi episodi di cessione di droga. A gestire lo spaccio era prevalentemente da M.S, per il quale il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere, con l’aiuto del figlio, destinatario del divieto di dimora a PALERMO e nei Comuni territorialmente confinanti, e di una terza persona, finita ai domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, a cui era affidato il compito di pusher. “Gli elementi acquisiti hanno comprovato il coinvolgimento dei tre indagati, seppur tra loro in misura diversa, nell’attività illegale di spaccio di sostanze stupefacenti, effettuata utilizzando come base operativa l’abitazione”, spiegano gli investigatori. Gli sviluppi investigativi, infatti, hanno permesso di constatare le modalità dell’attività illecita: un via vai di clienti che sia di giorno che di notte suonavano il campanello dell’abitazione, accedevano all’interno dell’appartamento per pochi minuti o attendevano all’esterno la consegna dello stupefacente.