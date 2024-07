Catania. Rassegna Open Jazz, l’11 luglio sul palco il chitarrista catanese Rosario Moschitta e il suo Electric Guitar Trio con il live “Ultima Thule e altre storie”

Nuovo appuntamento giovedì 11 luglio, all 21, con Open Jazz, la rassegna jazz estiva di Zo Centro culture contemporanee di Catania negli spazi esterni di SpiaZo. Sul palco il chitarrista catanese Rosario Moschitta ed il suo Electric Guitar Trio propongono il live “Ultima Thule e altre storie”. La formazione: Rosario Moschitta, chitarra; Roberto Fiore basso; Andrea Liotta batteria.

Tante storie musicali da suonare e raccontare che partono da “Ultima Thule”, il primo album da solista di Rosario Moschitta, chitarrista e compositore catanese, uscito la prima volta nel 2019 col moniker Ross.#.Moss ed ora ripubblicato lo scorso marzo dalla etichetta milanese Luminol Records. Otto brani all’insegna del guitar trio con l’aggiunta del sax. Spaziando dall’hard bop al funk, dallo swing al jazz contemporaneo, Moschitta omaggia il suo amore per l’astronomia e la sua curiosità per il mito dell’Ultima Thule, l’isola leggendaria, citata per la prima volta dall’esploratore greco Pitea che intorno al 330 a.c. intraprese un viaggio verso i mari del nord Europa. Nel corso del tempo il nome di questa isola (probabilmente identificabile nell’Islanda) è divenuto il simbolo di una meta lontana e irraggiungibile. Da Tacito a Diogene, da Virgilio a Goethe fino a Francesco Guccini, il mito di Ultima Thule è stato affrontato sia in letteratura che in musica.

Dichiara l’autore: «Sono un appassionato di astronomia e seguivo con interesse la missione spaziale della NASA denominata New Horizons. Era il lancio di una sonda spaziale verso Plutone e oltre fino a spingersi oltre il limite del nostro sistema solare per poi perdersi nello spazio interstellare. Il 1 gennaio 2019 la sonda inviò le immagini di un bizzarro asteroide che risulta essere l’oggetto più distante mai fotografato direttamente da una sonda. L’asteroide venne chiamato Ultima Thule».

Info: Ingresso: € 10,00. Prevendita on line su https://dice.fm/event/bblg8o-rosario-moschitta-electric-trio-11th-jul-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets

Info: telefono 0958168912 da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13. Prenotazioni per cenare al 3925448183.

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6 Catania.