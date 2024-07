Caltanissetta. Presentata dai consiglieri di minoranza richiesta di convocazione di un Consiglio comunale sul tema dell’emergenza idrica

CALTANISSETTA. “In occasione della seduta di insediamento del Consiglio Comunale ed una volta elettone il Presidente, in qualità di Consiglieri di opposizione abbiamo immediatamente presentato formale richiesta di convocazione di una seduta del Civico consesso da dedicare esclusivamente alla crisi idrica che sta interessando la nostra città” . E’ l’iniziativa politica proposta da parte dei consiglieri di minoranza Luigi Bellavia, Vincenzo Cancelleri, Felice Dierna, Calogero Palermo, Annalisa Petitto, Armando Turturici e Carlo Vagginelli .

In una nota i consiglieri hanno poi spiegato: “Abbiamo inoltre chiesto che tale Consiglio comunale straordinario sia convocato in adunanza aperta, invitando quindi i rappresentanti del Governo nazionale e di quello regionale, la deputazione di Caltanissetta, i rappresentanti di Caltaqua e Sicilacque, le associazioni ed i cittadini interessati”.

Il primo atto politico dell’ opposizione è stato quindi rivolto ad un gravissimo problema che sta interessando la città di Caltanissetta. Un problema che, secondo la minoranza, “La nuova amministrazione sta dimostrando di non voler affrontare con la sufficiente determinazione.

A dispetto di quanto sostenuto nel pomeriggio di ieri da qualche consigliere di maggioranza, l’emergenza idrica non è dovuta esclusivamente ai cambiamenti climatici, ma è imputabile anche alla carenza di investimenti sulla rete infrastutturale e ad una governance del servizio assolutamente inadeguata.

Di tutto ciò è necessario che la cittadinanza possa discutere, così come è necessario che il luogo di rappresentanza della comunità nissena possa essere adeguatamente informato delle iniziative che le autorità preposte intendono adottare”.

“Per tale ragione – hanno concluso i consiglieri di minoranza – ci aspettiamo che tale Consiglio comunale straordinario sia convocato con estrema sollecitudine. Da parte nostra, continueremo a vigilare affinché la difficile condizione che stanno vivendo tante cittadine e tanti cittadini di Caltanissetta sia attenzionata con la dovuta determinazione dalla nuova amministrazione comunale”.