Caltanissetta. Indetto dall’Asp avviso interno per il conferimento degli incarichi di funzione di tutte le aree contrattuali del comparto

CALTANISSETTA. All’Asp la Direzione Strategica assolvendo all’impegno preso, indice l’avviso interno per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa e professionale di tutte le aree contrattuali del comparto, a conclusione di un lungo percorso di concertazione con le organizzazioni sindacali.

L’avviso consentirà di rinnovare gli ex incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento scaduti da anni mediante il conferimento dei nuovi incarichi di funzione organizzativa e di funzione professionale ai professionisti nel ruolo sanitario, socio-sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo per un totale di 245 incarichi attraverso la comparazione dei curricula e la valutazione da parte di una Commissione Esaminatrice di requisiti e titoli degli istanti, nel rispetto delle previsioni del CCNL vigente e del Regolamento Aziendale.

L’istanza dell’avviso, pubblicato nella sezione “Bandi di concorso e avvisi” del sito web istituzionale, potrà essere presentata fino al 10 luglio secondo le istruzioni esplicitate nell’allegato 1 all’avviso pubblicato nella medesima sezione: https://www.asp.cl.it/…/bandi…/bandi_fase02.aspx… Positivo il commento del direttore generale Salvatore Ficarra: “Finalmente siamo riusciti a dare avvio all’iter di assegnazione degli incarichi di funzione che rappresenta certamente un importante traguardo per il completamento funzionale e organizzativo dell’Azienda, sia in ambito territoriale che ospedaliero, in quanto valorizza il personale riconoscendo al contempo mansioni e responsabilità