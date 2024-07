“Caltanissetta. Gente, cultura e cucina”, un territorio raccontato tra le pagine di un’antologia che unisce Nisseni e Campani

“Caltanissetta. Gente, cultura e cucina”. È questo il titolo dell’antologia, in uscita da pochi giorni, che racconta il territorio nisseno, la sua gente, la sua cultura attraverso un comune denominatore: la cucina.

Edita da “Villaggio Letterario”, associazione nata nel 2015 con l’obiettivo di promuovere la cultura attraverso l’organizzazione di eventi sia in Sicilia, sia in Campania, l’antologia si inserisce all’interno della Collana “Studi, gente, culture e cucina”, ed è firmata da 25 autori, non solo Nisseni, ma anche Campani, che hanno messo a disposizione le proprie competenze, la propria passione, per raccontare la cultura culinaria di una città ricca di tradizioni e di Storia.

“Il volume vuole occuparsi del territorio – dichiara Stefania D’Angelo, tra i curatori dell’antologia – tramite l’elemento culturale e caratterizzante che è la cucina.”

L’idea nasce principalmente da Leonardo Sutera Sardo, tiflologo dell’Unione Italina Ciechi e da Anna Russolillo, architetto e presidente dell’Associazione Villaggio Letterario – entrambi già ideatori della rassegna “MareFest”, creata per commemorare la scomparsa del prof. Sebastiano Tusa, archeologo che ricoprì anche la carica di assessore ai Beni Culturali per la Regione Siciliana –, i quali hanno, successivamente, coinvolto Cinzia Caminiti, architetto e insegnante, e Stefania D’Angelo, conservatore in Beni Culturali Archeologici e presidente della sede nissena di “Sicilia Antica”, associazione di volontariato culturale che opera sul territorio da vent’anni e che si occupa di promuovere i beni culturali con particolare attenzione alla Storia e all’archeologia.

“Caltanissetta. Gente, cultura e cucina” è un viaggio che esplora esperienze, storie, legate alla cucina di un territorio e raccontato attraverso gli occhi, il cuore, la penna e la competenza di chi ogni giorno vuole offrirlo al mondo mostrando la sua bellezza, il suo gusto, i suoi sapori e odori.

“C’è anche una parte archeologica collegata alla cucina, curata insieme a me da Marina Congiu – spiega ancora Stefania D’Angelo –, dove si racconta dei manufatti che venivano utilizzati per cucinare. E c’è anche una parte storica, persone che hanno raccolto dei proverbi in siciliano e che sono collegati alla cucina.”









Il libro, che raccoglie anche le opere di Michelangelo Lacagnina, è il risultato di studiosi, esperti che vogliono condividere il proprio amore per il territorio e per quell’arte, quale la cucina, che unisce popoli e culture. “Caltanissetta. Gente, cultura e cucina” verrà presentato il prossimo 7 settembre, alle ore 18:30, nella Sala Celestino della Biblioteca Scarabelli a Caltanissetta; e a fine presentazione vi sarà un banchetto con i prodotti di cui si parla all’interno del volume.

“Caltanissetta. Gente, cultura e cucina” unisce; è il prezioso contributo di una sinergia che crede nella cultura e nella volontà di promuoverla e valorizzarla, di un’arte culinaria che sa parlare al palato e al cuore di tutti, oltre che incantare.

Gli autori: Francesco Rosario Averna; Silvana Francesca Chiara; Marina Congiu; Antonio Di Fiore; Salvatore Farina; Stefania Fontanazza; Mauro Fornasero; Annalinda Garbato; Marcella Geraci; Sonia Gervasio; Gianni Giardina; Giuseppe Giugno; Alfonso Grillo; Aldo Messina; Simona Modeo; Maria Olivieri; Flavio Termini; Liborio Torregrossa; Fosca Tortorelli; Rosanna Zaffuto Rovello.

I curatori (In galleria fotografica) : Stefania D’Angelo, Cinzia Caminiti, Anna Russolillo, Leonardo Sutera Sardo.