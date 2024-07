Caltanissetta, carambola di una Smart in Corso Umberto: solo tanta paura

Questa sera intorno alle 22,00, tanta paura in corso Umberto a Caltanissetta per un incidente autonomo che ha visto coinvolta una Smart. Alla guida una ragazza che per precauzione è stata trasportata all’ospedale Sant’Elia. Dai primi riscontri sanitari nulla di grave. Ancora da stabilire le cause dell’incidente. La smart proveniva ad alta velocità da Corso Umberto e subito dopo la statua di Re Umberto, la conducente ha perso il controllo della vettura, impattando sulle auto posteggiate lungo la strada e finendo rovinosamente la sua corsa sul marciapiede abbattendo un cartello stradale. Sul posto l’intervento della Polizia di Stato e dei Carabinieri.