(Adnkronos) – Joe Biden positivo al covid. Il presidente degli Stati Uniti, 81 anni, sarebbe dovuto intervenire all'UnidosUS Annual Conference, un evento a Las Vegas in cui avrebbe dovuto affrontare temi relativi ai cittadini di origine latino-americana. "Grazie per la vostra pazienza. Purtroppo, ero al telefono con il presidente Biden. Mi ha espresso la sua delusione perché non ha potuto essere con noi oggi. E' appena risultato positivo al covid", l'annuncio di Janet Murguia presidente e Ceo di UnidosUS.