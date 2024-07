Avviso pubblico per la stabilizzazione di 90 precari indetto dall’Asp di Enna. Ecco i posti disponibili

Un avviso pubblico per la stabilizzazione di 90 precari dell’area del comparto: è stato indetto all’Asp di Enna in esecuzione della delibera n. 991 del 18 luglio a firma del direttore generale Mario Zappia (nella foto), come reso noto dalla Gurs Concorsi del 26 luglio.

Ecco i posti:

– n. 2 infermiere (Area dei professionisti della salute e funzionari);

– n. 1 tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (Area dei professionisti della salute e funzionari);

– n. 1 logopedista (Area dei professionisti della salute e funzionari);

– n. 4 assistente sociale (Area dei professionisti della salute e funzionari);

– n. 6 collaboratore amministrativo (Area dei professionisti della salute e funzionari);

– n. 10 collaboratore tecnico (Area dei professionisti della salute e funzionari);

– n. 1 profilo atipico ruolo tecnico tecnologo alimentare (Area dei professionisti della salute e funzionari);

– n. 12 assistente amministrativo (Area degli assistenti);

– n. 53 assistente informatico (Area degli assistenti).

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione da presentare, a pena di esclusione, è perentoriamente fissato al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso sarà pubblicato nel sito web dell’Azienda: www.asp.enna.it, successivamente alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.