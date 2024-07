Assalto a portavalori su Milano-Meda, banditi in fuga con il bottino

(Adnkronos) – Ancora una rapina ai danni di un portavalori. E' successo questa mattina, poco dopo le 10, sull'autostrada tra Milano e Meda. Due guardie giurate della ditta Battistolli sono state sorprese alle spalle dai banditi che li hanno seguiti fino all'area di servizio, dove si erano fermati per una pausa caffè. Dopo aver stordito i due vigilantes, li hanno aggrediti e portati col furgone in un'area verde incolta e abbandonata, non molto distante. Privati dell'arma di ordinanza, sono stati rapinati del bottino, ancora da quantificare, e lasciati all'uscita di Palazzolo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)