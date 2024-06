Ztl a Palermo, da domani entra in vigore il nuovo disciplinare

Da domani nuove regole per i pass gratuiti nella Ztl a Palermo. Entra in vigore il nuovo regolamento. L’ordinanza è stata firmata giovedì scorso. La delibera era stata approvata dalla giunta comunale, il 30 maggio di quest’anno, dopo che erano stati accertati più di diecimila pass gratuiti rilasciati dalla stessa amministrazione senza che molti beneficiari ne avessero i requisiti. La gestione del rilascio dei pass gratuiti è adesso affidata esclusivamente all’Amat che dovrà effettuare periodiche verifiche. Sono state istituite due liste per i pass gratuiti, una permanente ed una temporanea. La Ztl è un’area cittadina soggetta a pagamento per l’accesso delle auto e ha la finalità di diminuire i livelli di inquinamento dell’aria (Zona a basse emissioni). I pass sono gratuiti per le auto inserite nelle due “liste bianche”, a pagamento per tutte le altre (pass giornaliero, mensile, semestrale, annuale). I pass gratuiti vengono inseriti nella lista bianca “con data di scadenza coincidente con quella di validità della polizza assicurativa e, successivamente, saranno rinnovati dopo il ricevimento della nuova polizza”.