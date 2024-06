Serie D. La Nissa organizza il 1° luglio stage juniores classe 2006, 2007 e 2008; ecco come parteciparvi

La Nissa ha organizzato per il prossimo 1° luglio allo stadio Marco Tomaselli con inizio alle 16 uno stage per giovani. L’evento è stato organizzato dalla stessa società di cui è presidente Luca Giovannone. Le categorie interessate per partecipare al campionato juniores, guidati da mister Serafini, sono i nati 2006, 2007 e 2008.

Chiunque, volesse partecipare può contattare i responsabili Alessio Sferrazza al 349 4157016 e Luigi Abbate al 342 8069027. Alle selezioni saranno presenti anche il direttore sportivo Ernesto Russello e l’allenatore della prima squadra Nicolò Terranova. I ragazzi dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento e certificato di idoneità fisica.