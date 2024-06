Serie D. Entusiasmo Nissa: in appena 48 ore superata già quota 200 abbonati

Sta andando decisamente a gonfie vele la campagna abbonamenti in casa Nissa. In appena 48 ore, come confermato dalla società, sono stati superati i duecento abbonati. Dunque, l’appello della società, all’indomani del lancio della campagna abbonamenti, è stato raccolto dalla tifoseria che ha risposto con un primo slancio entusiastico.

La società del presidente Giovannone ha ricordato che fino al 30 giugno tessera scontata è di 160 euro (Tribuna laterale) per i “vecchi” abbonati, 180 euro (Tribuna laterale) per nuovi abbonati e 50 euro (Curva Nord) con possibilità di scegliere il posto allo stadio vicino a familiari e amici. Inoltre, per chi si abbona, i suddetti, avranno il diritto di prelazione per gli eventi “fuori dal pacchetto” dove sarà applicata un’ottima riduzione.

Vendita esclusiva dell’abbonamento presso il campo sportivo “Palmintelli” con apertura biglietteria dal 25 giugno al 30 giugno con i seguenti orari: 9/13 e 16/18.30. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo email: info@nissafc.it

La società ha infine ricordato che l’offerta promozionale può essere saldata anche tramite bonifico al seguente iban: IT96E0306909606100000060302, intestatario: SSD NISSA FC – Causale: Nome e cognome *Abbonamento Nissa 2024/25*.