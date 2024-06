Serie D. Cosimo Pagano riconfermato alla Nissa per la prossima stagione

Arriva in queste ultime ore una nuova riconferma in casa Nissa. Si tratta del centrocampista Cosimo Pagano. Quest’ultimo è stato gran protagonista dell’esaltante cavalcata che ha permesso alla Nissa di conquistare a suon di record il campionato di Eccellenza 2023/2024.

Centrocampista con spiccate capacità offensive, molto abile nel lavoro di ripiegamento difensivo, Cosimo Pagano è stato determinante nella vittoria della Nissa. il presidente Giovannone, il tecnico Terranova e il ds Russello hanno pertanto deciso di confermarlo anche per la prossima stagione.

Una decisione che il calciatore ha accolto con grande gioia dal momento che a Caltanissetta s’è sempre sentito a casa sua e che nella Nissa è riuscito a trovare una dimensione tecnica che gli ha permesso di farsi apprezzare, come già avvenuto in altre piazze calcistiche, per le sue grandi doti calcistiche.

Il calciatore ha così commentato la sua riconferma: ” “Aspettavo con grande ansia questa riconferma e credo -ha detto Cosimo Pagano dopo la firma- di essermela meritata per il grande lavoro svolto naturalmente insieme a tutti i miei compagni di squadra. A Caltanissetta, ho vissuto una delle più belle stagioni della mia carriera. Sono stato a contatto con un pubblico meraviglioso, meritevole di grandi categorie calcistiche e ho fatto delle amicizie vere e sincere che francamente non mi aspettavo. E’ fantastico continuare questa meravigliosa avventura, non vedo l’ora di ricominciare”. (Foto Marcello Giugno)